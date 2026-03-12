Kişisel hesapları birçok kez erişime engellenen tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oluşturulan hesabı da erişime kapatıldı.



HESAP TÜRKİYE'DE GÖRÜNMEZ HALE GETİRİLDİ



EngelliWeb'in aktardığına göre Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı (CAOIletisim), 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. X platformu 209 bin takipçili hesabı Türkiye'den henüz görünmez kılmadı.





