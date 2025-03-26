İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun yerine geçecek isim için gözler İBB Meclisi’ne çevrildi. Başkanvekilliği koltuğu için CHP’nin adayı Nuri Aslan ile AK Parti’nin adayı Zeynel Abidin Okul kıyasıya bir yarış içinde.

İBB Meclisi’nde saat 13.30 itibarıyla başlayan oturumda, Ekrem İmamoğlu’nun yerine geçecek başkanvekili belirleniyor. Meclis üyeleri kısa süre sonra oy kullanma işlemine geçecek.

CHP Grubu, mevcut 1. Başkan Vekili olan Nuri Aslan’ı aday gösterirken; AK Parti Grubu ise Zeynel Abidin Okul’u yarışa soktu. İki güçlü adayın yarıştığı seçim, İstanbul siyasetinin yönünü belirleyebilecek nitelikte.

Meclis Aritmetiği CHP’nin Lehine

İBB Meclisi’ndeki dağılıma göre; CHP'nin 176, AK Parti'nin 120, MHP'nin 6, Büyük Birlik Partisi'nin 2 üyesi bulunurken, bir de bağımsız üye yer alıyor. Bu tabloya göre CHP’nin mecliste sayısal üstünlüğü dikkat çekiyor.

Hali hazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Başkan Vekilliği görevini sürdüren Nuri Aslan, seçim sürecinde öne çıkan isimlerden biri konumunda.

Nuri Aslan Kimdir?

1969 yılında Sivas’ta doğan Nuri Aslan, ilk ve ortaöğretimini İstanbul’da tamamladı. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Özel sektörde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

1999-2004 yılları arasında Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı. 2009-2017 arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekilliği, 2014-2018’de BEYSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2014-2021’de İSİFED Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Aynı zamanda 2009-2020 yılları arasında Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği ve 2011-2019 arasında Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği yaptı.

2019-2024 döneminde Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi olarak görev alan Aslan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden meclis üyeliğine seçildi. 15 Nisan 2024’te İBB Meclisi tarafından 1. Başkan Vekili olarak görevlendirilen Aslan, evli ve üç çocuk babası.

Gözler şimdi İBB Meclisi’nden çıkacak kararda… İstanbul’un yönetiminde yeni bir dönem mi başlayacak? Seçim sonucuyla birlikte yanıt bulacak.