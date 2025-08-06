Tutuklanmadan 12 saat önce diploması İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından iptal edilen CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, yüksek lisans diploması da iptal edildi. İmamoğlu’nun hem İstanbul Üniversitesi’nde hem de YÖK’ün tez sitesinde yüksek lisans tezleri de kaldırıldı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 24 Temmuz 2025 tarihli ve 28 sayılı toplantısında aldığı kararla, İmamoğlu’nun yüksek lisans mezuniyet işlemlerinin “koşullardaki eksiklik” gerekçesiyle geçersiz olduğuna hükmetti. İmamoğlu 2017 yılında yine İstanbul Üniversitesi’nde “Belediyelerde insan kaynakları yönetimi Beylikdüzü Belediyesi örneği” adlı tezini yazmıştı. Tez danışmanlığını ise Prof. Dr. Gönen İlker Dündar yapmıştı.

BİR İMAMOĞLU DAHA

İmamoğlu’nun yüksek lisans tezi YÖK’ün sitesinde İstanbul Üniversitesi’nin ‘mezun doğrulama sistemindeden de kaldırıldı. YÖK’ün sitesinde bir tane daha Ekrem İmamoğlu gözüküyor. Ancak o Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs 1991’de Samsun’da doğdu ve Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2013’te mezun oldu.