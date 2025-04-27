Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın 2025 yılının ilk yarısına ilişkin yayınladığı veriler, Türkiye’nin Avrupa’nın en düşük asgari ücretine sahip ülkelerinden biri haline geldiğini ortaya koydu.

ERİME YÜZDE 16

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Bu dramatik düşüş, siyasi istikrarsızlığın yarattığı ekonomik zafiyetin sonucudur. Türkiye’de 708 Euro olan brüt asgari ücret, 19 Mart İmamoğlu operasyonundan sonra 592 Euro’ya düştü ve yüzde 16 eridi. Koltuk sevdasının bedelini açlığa mahkum edilen asgari ücretli ödüyor” dedi. Avrupa’da asgari ücret sıralamasında son sıraların Arnavutluk, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Macaristan ve Türkiye’den oluştuğunu hatırlatan Bakıroğlu, “Türkiye bu yılın başında 708 Euro ile listede sondan 6’ncı durumdaydı. Şu andaki güncel kurla ise 592 Euro seviyesinde düştü. Arnavutluk ve Bulgaristan’ın ardından Avrupa’da en düşük üçüncü sıraya geriledi. Bu şimdiye kadar hiç yaşanmamış bir tablo. 1 Ocak 2025’te Euro kuru 36.54 iken, operasyonların ardından 43.90’a kadar çıktı. İktidar dövizi kontrol altına almak için 50.4 milyar dolar rezervi sattı. Ancak Euro’ya söz geçiremediler. Birilerinin siyasi ikbali için halkın sofrasından eksilen ekmekle bedel ödeniyor” ifadelerini kullandı.

Vatandaş: Operasyon ekonomiye zarar verdi

Vatandaş da İmamoğlu operasyonu ile ekonominin sarsıldığını ifade ediyor. Metropoll Araştırma’nın Nisan 2025 tarihli “Türkiye’nin Nabzı” anketine göre, katılımcıların yüzde 52.4’ü İmamoğlu’nun tutuklanmasının, yüzde 28.9’u ise gösteri, protesto ve boykotların ekonomiye daha çok zarar verdiğini belirtti. Katılımcıların yüzde18.7’si ise fikir belirtmedi veya soruya cevap vermedi.