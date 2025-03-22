ABD: Özgürlükler ve insan hakları korunmalı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ülkesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltında tutulmasına ilişkin süreci yakından takibi sürdürdüğünü belirterek, “Türkiye’nin temel özgürlükleri ve insan haklarını korumasını beklediklerini” bildirdi.

Almanya: Siyasi rekabet adil zeminde yürümeli

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, muhalefetin yargı yoluyla engellenmemesi gerektiğini vurguladı, gelişmelerin “Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkiler açısından da kaygı verici” olduğunu söyledi. Scholz, iktidara siyasi rekabeti yasal ve adil bir zeminde yürütülmesini sağlama çağrısında bulundu.

Yunanistan: Türkiye’deki gelişmelerden kaygılıyım

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili “Türkiye, AB’ye katılım sürecinde olan bir ülkedir. Türkiye’deki gelişmelerden kaygılıyım” dedi. Miçotakis, “Ankara’ya yapacağım ziyaret için henüz belirlenmiş bir tarih yok” şeklinde konuştu.