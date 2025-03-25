Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net döviz pozisyonu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı ilk 3 günde 26,6 milyar dolar düşüş yaşadı.



BİR YILDA BİRİKTİ, 3 GÜNDE BUHAR OLDU



TCMB'nin bugün açıkladığı 24 Mart tarihli bilançoda, 19, 20 ve 21 Mart tarihlerine yönelik rezerv bilgileri paylaşıldı.



İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte Borsa İstanbul'da sert düşüşler yaşanırken, döviz tarafında yaşanan yükselişlere karşı TCMB'nin müdahalelerde bulunduğu ortaya çıktı.



Gözaltı kararının alındığı gün 11,22 milyar dolar düşen net rezervler, perşembe günü 2,97 milyar dolar ve haftanın son işlem gününde ise 12,39 milyar dolar azaldı. TCMB rezervlerindeki 3 günlük erime ise toplamda 26,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.



Kuru dengelemek amacıyla yapılan satışlarda buharlaşan 26,6 milyar dolar, son bir yılda TCMB'nin biriktirdiği net döviz pozisyonunun yaklaşık yarısına denk düşmekte.