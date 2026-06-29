Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, CHP lideri Özgür Özel'in Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Eyüpsultan Mahallesi'nde gerçekleştirdiği bir ev ziyaretinde çekilen fotoğrafını paylaştı. İmamoğlu, fotoğrafa şu notu düştü: "Bizleri zindana atıp, parti binalarına kayyım atayınca milleti çaresiz bırakacağını sananlar bu fotoğrafa iyi baksın! Milletin adalet, demokrasi ve refah umudunu binalara, tabelalara zimmetli zannedenler büyük bir hüsrana uğrayacak. Umut her adımda daha da büyüyecek."

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