Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mali suçlardan tutuklanmasına tepkiler çığ gibi büyürken sosyal medyadan da paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Son mesaj A Milli Takım forması da giyen Anadolu Efes'in basketbolcusu Doğuş Özdemiroğlu'ndan geldi.

ÖZDEMİROĞLU: 'MİLLETTİR EKREM'

A Milli Basketbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Doğuş Özdemiroğlu, İmamoğlu’nun “Ekrem millettir” ifadesiyle yaptığı paylaşımı alıntıladı ve kendi hesabından “Millettir Ekrem” yazarak paylaştı.

Özdemiroğlu'nun o paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce etkileşim alırken sarı lacivertli taraftarlar da geçmişteki bir olayı hatırlattı.

TARAFTARLAR VESELY OLAYINI UNUTMADI

Fenerbahçeli Jan Vesely ile Doğuş Özdemiroğlu arasında geçmişten bu yana gelen bir sürtüşme nedeniyle sarı lacivertli taraftarlar Özdemiroğlu'ndan pek hoşlanmıyordu. Özdemiroğlu Anadolu Efes'e transfer olduktan sonra bile Ülker Arena'daki maçlarda kendisine büyük tepkiler oldu.

Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçeli Jan Vesely ile DAÇKA'da Doğuş Özdemiroğlu arasındaki sert ribaunt mücadelesi sonrasında gerginlik yaşanmış, iki oyuncu yere düştükten sonra Vesely rakibini sert bir şekilde itmiş ve düşmesine sebep olmuştu. Bu olayın ardından Jan Vesely oyundan diskalifiye edilmişti.

Maçın ardından rakibinin kendisini düşürdüğü pozisyonu paylaşan yıldız pivot, Özdemiroğlu'nun bu hareketini judoya benzeterek tepki göstermişti.

'HEPSİNİ GERİ ALIYORUM'

Özdemiroğlu'na o sürtüşmeden dolayı antipati duyan bazı taraftarlar, milli basketbolcunun Ekrem İmamoğlu ilgili yaptığı paylaşımdan sonra şu yorumlarda bulundu: