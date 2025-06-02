CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ve 23 Mart günü tutuklanmasının ardından Türkiye ekonomisinde bir kırılma yaşandı.

Kırılmanın yansımalarının hala devam ettiği günlerde tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından ekonomide yaşananların anlatıldığı bir belgesel paylaştı.

EKONOMİK YANSIMALAR

19 Mart'ta şafak operasyonu ile başlayan sürecin ardından Borsa İstanbul iki kere devre kesiciye girdi, dolar, altın ve euro tarihi zirvesini gördü.

Borsa hafta kapanışında da iki kere devre kesiciye girince ekonomi yönetimi, borsadaki işlemlere yasaklar ve teşvikleri bir arada uygulamaya alırken dövizdeki artışı ve borsadaki zararı Hazine'nin yaklaşık 55 milyar dolarını piyasaya sürerek kapatmaya çalıştı.

İMAMOĞLU BELGESELİNİ PAYLAŞTI

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından 19 Mart'ta başlayan operasyonların ardından ekonomide yaşananlara ilişkin çekilen bir belgesel yayımladı.

İmamoğlu, paylaşımına "Turpun büyüğü diyeli 4 ay oldu! Dananın kuyruğu diyeli 2 ay oldu! Ahtapotun kolları diyeli 1 ay oldu!

Peki sonuç ne oldu? Bakın ekonomistler ne diyor yaşananlara" notunu düştü.