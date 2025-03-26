Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Protestolara katılanlara şafak baskını yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bugün sabah saatlerinde İstanbul ve Bursa'da birçok adrese baskınlar düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Eğitim Sen'den yapılan açıklamada, "Sendikamızın aldığı karar doğrultusunda öğrencilerimizle dayanışmak için bir günlük iş bırakma kararı sonrası İstanbul Üniversitesi İşyeri Temsilcimiz Levent Dölek şafak operasyonu ile gözaltına alınmıştır. Sendikal faaliyet suç değildir. Arkadaşımızı derhal serbest bırakın!" denildi.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yapılan eylemlere katıldıkları gerekçesiyle dün aralarında gazeteci ve parti yöneticilerinin de bulunduğu 172 kişi tutuklandı. Türkiye Komünist Partisi, parti üyesi yedi üniversitelinin erken saatlerde evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, üniversite öğrencileri Abuzer Görgüç, Kadir Tunç Yağcı, Fatma Oğuzhan, Elif Eylül Gül, Rabia Yağmur Özbağçe, Mustafa Kürşat Çeri ve Emirhan Çelik gözaltına alınarak Vatan Emniyet'e götürüldüğü kaydedildi.

Gözaltıların ardından Türkiye Komünist Gençliği (TKG) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bugün sabah saatlerinde İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi yedi TKP üye ve gönüllüsü daha anayasal protesto haklarını kullandıkları için evlerinden gözaltına alındılar. Öğrenciler seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesine; ülkenin keyfi, hukuksuz, belirsiz bir karanlığa hapsedilme girişimlerine karşı adımlarını sıklaştırmaya devam edecek. Yalanlarınızla, iftiralarınızla, hukuk dışı uygulamalarınızla tarihe geçtiniz. Bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.”

TKP'den yapılan sosyal medya paylaşımında da “Bu sabah yedi üniversiteli parti üyemiz ve gönüllümüz daha evlerinden gözaltına alındı. İktidar, sokaklarda memleketine sahip çıkan on binlerce gence baskı yoluyla boyun eğdiremeyecek. Gençleri derhal serbest bırakılsın” denildi.