Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklanması protesto edilmeye devam ediyor. Eylemlerde gözaltına alınan 301 kişi tutuklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı cezaevinde geçirecek gençlerin tahliye edilmesi için çağrıda bulundu.

301 KİŞİ TUTUKLANDI

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Silivri Cezaevi'nde, Saraçhane'deki eylemlerin ardından tutuklanan gençleri ziyaret etti. Bankoğlu, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

-İstanbul’dayız. 10 gündür devam eden adalet ve demokrasi mücadelesi sonucunda 2 binin üzerinde vatandaşımız gözaltında ve 301 tutuklu var. Gençleri, öğrencileri ziyaret etmek üzere Silivri’deydim. Onlarca fazla kişiyle görüştüm. 'Ortada bir haksızlık olduğunu düşündüğüm için tepkimi gösterdim' diyen, 'Biz neden burada olduğumuzu bilmiyoruz, Anayasa’dan doğan barışçıl protesto hakkımı kullandım' diyen gençler var.

-Bazıları miting sonrası Saraçhane’den sakince ayrılırken üzerine çullanan polislerin kendilerine zor kullanarak gözaltı yaptığını söyleyenler var. 'Sekiz saat ters kelepçeyle bekletildim' diyen onlarca gençler var. Çok kötü muamele yapıldı bu insanlara. Bunu asla kabul etmiyoruz. Kötü muamele yapan, işkence yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ifade etmek istiyorum. 'Arkadaşlarım darp edildi, saatlerce yemek ve su verilmedi' diyenler var. Bu çok kötü bir insan hakları ihlalidir. İşkence ve kötü muamele yapanlar hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır.

-Gençler inançlılar, pırıl pırıllar. Birçoğu üniversite öğrencisi, bir kısmı da çok iyi üniversitelerden mezun meslek sahibi insanlar. Gençlerin eğitim hakkının elinden alınması kabul edilemez. 'Biz yanlış bir şey yapmadık, adaletsizliğe karşı ses çıkarmak istedik' diyorlar. Tüm bunlara rağmen gençler inançlarını yitirmediler. Derhal bu keyfi gözaltılara son verilmeli ve tutuklu gençler serbest bırakılmalıdır.

-Bizim önceliğimiz gençlerimizin özgürlüğü olacak. Bayram boyunca ve sonrasında tüm tutuklu gençleri ziyaret etmeye devam edeceğiz. Ailelerimiz müsterih olsunlar. Burada günlerdir uykusuz şekilde adliyede, emniyette, cezaevlerinde görev yapan avukatlara çok teşekkür ediyoruz. Onları hiç yalnız bırakmadılar. Baroların, partimizin avukatları gençleri asla yalnız bırakmayacaklar. Genç arkadaşlarım kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Asla sizleri yalnız bırakmayacağız."

ÖZEL VE DERVİŞOĞLU'NDAN ÇAĞRI

Özgür Özel, İmamoğlu'nun memlketi Trabzon'da gözaltına alınan ve tutuklanan gençlerin serbest bırakılması için çağrı yaptı. Özel, "Bayramda çocukların yeri adliyeler, cezaevleri değil sevdiklerinin yanıdır" dedi.

Dervişoğlu da bayram namazı çıkışında yaptığı açıklamada, "Yakın takvim içerisinde yaşadığımız olaylardan kaynaklı olarak birçok gencimiz ailelerinden uzakta ve hapishanedeler. Milleti demokrasi nöbetine tuttular ve demokrasi nöbetine çıkmaya zorladılar. Adaleti ve merhameti Allah emrediyor. Bu güzel günün yüzü suyu hürmetine herkesin merhamet ve adalet duygusunun gerektirdiği gibi davranılması gerektiğinin de altını çiziyorum." diye konuştu.