ASAL Araştırma, İBB'ye yönelik operasyonun ardından anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
CHP BİRİNCİ PARTİ
Araştırmada katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilirken CHP diyenlerin oranı yüzde 33,1 oldu.
AKP diyenlerin oranı yüzde 30,2 olurken DEM Parti'nin oy oranı yüzde 9,2 oldu.
MHP'nin oy desteği yüzde 7,8 olurken İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 5,3 oldu.
Zafer Partisi'nin oy oranı yüzde 4,3 olarak ölçülürken; YRP'nin oy oranı 4,0 oldu.
2 bin kişinin katıldığı ankette hata payı + - yüzde 2,5 olarak hesaplandı.
CHP, İYİ PARTİ VE ZAFER PARTİSİ DESTEĞİNİ ARTIRDI
Asal Araştırma'nın 24 Şubat'ta yaptığı ankete göre; CHP oy oranını yüzde 1,5 oranında artırırken; oy oranını artıran bir diğer parti İYİ Parti oldu.
İYİ Parti oy oranını yüzde 1 düzeyinde artırırken; Zafer Partisi'nin oy oranı da yüzde 0,4 düzeyinde artış gösterdi.
MHP VE AKP'YE DESTEK AZALDI
AKP'nin yüzde 30,9 düzeyinde olan oy desteği yüzde 30,2'ye gerilerken; MHP'nin yüzde 9 düzeyindeki oy desteği yüzde 7,8'e geriledi.