İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından kamuoyu araştırma şirketleri sahaya indi.
Karar sonrası gelen ilk genel seçim anketinde CHP'nin birinci parti olduğu görüldü.
CHP BİRİNCİ PARTİ
Ser Araştırma'nın 24-27 Mart tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı çalışmada; CHP'nin yüzde 33,8 ile birinci parti olduğu görüldü.
AKP'nin ise yüzde 30,2 ile ikinci sırada kaldığı saptandı.
MHP'DE OY DESTEĞİ AZALDI
CHP'nin geçtiğimiz ayki oy desteği yüzde 30,4 olurken yüzde 3,4 artış yaşandığı görüldü.
MHP'nin Şubat ayındaki oy desteği yüzde 8,1 olurken; Mart ayında oy desteği yüzde 7,5 oldu.