CHP'nin ön seçimde Cumhurbaşkanı aday adayı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ekrem'e şunu yapacaklar, bunu yapacaklar. Saçımın teli bile titremiyor. Korkaklar, korkutmak için uğraşır" dedi.

"KİMSE ENGEL OLAMAYACAK"

Bu kardeşiniz kararlı bir biçimde sizlerin onayıyla Cumhurbaşkanlığı yoluna çıkmıştır. Buna kimse engel olamayacak. Allah şahit bir Allah'ın kulunu birbirinden ayırt etmeyeceğim.

"SAÇIMIN TELİ BİLE TİTREMİYOR"

Ekrem'i çelme takacaklar, Ekrem'i engelleyemeyecekler. Ekrem'e şunu yapacaklar, bunu yapacaklar. Saçımın teli bile titremiyor. Korkaklar, korkutmak için uğraşır. Biz korkmayız, kimseyi de korkutmuyoruz, sadece sandığa çağırıyoruz. Gel mertçe hesaplaşalım.

Bayrama 23 Mart'tan sonra muhteşem bir bayram havasıyla gireceğiz. Sizler çok güzel günleri hep birlikte yaşayacaksınız.