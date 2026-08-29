YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli’ndeki temasları kapsamında Gebze’de sanayicilerle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Karamürsel Meydanı’nda esnaf ziyaretinde bulundu.

Derince’de Çenesuyu İşletmesi açılış törenine katılan Özgür Özel, İBB’nin tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu’nun savunma yapmasının engellendiği için kitap yazmak istediğini ancak henüz basılmayan bu kitap hakkında “yasaklama” kararı verildiğini söyledi.

Özel, savunma yapması engellenmeye çalışılan İmamoğlu için şunları söyledi:

ENGELLENİYOR

“Savunman son gün, en sonda sende’ dediler. Sonra ‘9 Temmuz’da bitireceğiz’ deyip 6 saatte ‘Sen ve bütün avukatların savunmanı yap bitir’ dediler. Bugün öğrendim; Ekrem Başkan yaptırılmayan savunmasını kitap olarak bastırıp kendini savunmak istiyor. Ama o kitaba toplatma kararı aldılar, basımını durdurma kararı aldılar.”

Kitabın yasaklanması kararına tepki gösteren İmamoğlu, sosyal medyadan şunları söyledi:

‘YILMAYACAĞIM!’

“Bana yaptırmadıkları savunmamın yer aldığı ‘Millet Şahidimdir’ kitabımı daha yayınlanmadan yasaklattı. Emniyet güçleri eliyle matbaalar basıldı ve kitaplar toplandı. Yılmayacağım! Susmayacağım! Durmayacak ve teslim olmayacağım! Milletle beraber bu kitabı milyonlar okuyacak. Savunmamı herkes görecek. Yasakçılar dahil!”

Karar önceki gün alınmış

İmamoğlu’nun Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkması planlanan “Millet Şahidimdir” isimli kitabının 27 Ağustos saat 17.30’da talimatla dağıtımının ve satışa sunulmasının yasaklandığı ortaya çıktı. Belgeyi paylaşan Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, “Türkiye’nin otoriter bir ülke olduğunu söylediğimde bunu kastediyorum” dedi.