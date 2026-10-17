Ekrem İmamoğlu, İBB davasının üçüncü gününde AKP döneminindeki defterleri açtı, belediye müfettişlerinin tespit ettiğini belirttiği yolsuzluk iddialarını anlatarak, 33 dosyada toplam 2.5 milyar dolarlık kamu zararı bulunduğunu öne sürdü. İmamoğlu, “Dedikodu değil, duyum değil, somut delil” dedi.

İmamoğlu, 64 dosya için savcılıklara suç duyurusunda bulunduklarını, 146 dosyayı da farklı kurum ve kuruluşlara bildirdiklerini söyledi. Dosyalara İçişleri Bakanlığının el koyduğunu ve sümen altı edildiğini söyledi.

ASKERİ ARAZİ ALIMI

İmamoğlu’nun ilk örneği, 24 Ekim 2016’da Başakşehir’deki askeri alandaki taşınmazın İBB tarafından kamulaştırılması oldu. İmamoğlu, arazi için 13.5 milyon dolar ödendiğini, müfettişlerin 2021’de taşınmazın değerinin 13 milyon 350 bin lira olarak belirlediğini söyledi. İmamoğlu, bu hesaplamaya göre yaklaşık 11.5 milyon dolarlık kamu zararı oluştuğunu öne sürdü.

BAHÇEŞEHİR’DE ARSA

İkinci örnek, Bahçeşehir’deki arsa alımıydı. Bir firma, 7 Ocak 2016’da 49.5 milyon liraya satın aldığı araziyi yalnızca dört gün sonra, 11 Ocak’ta 130 milyon liraya KİPTAŞ’a sattı. İmamoğlu, iki işlem arasındaki 80.5 milyon liralık farkın o günün kuruyla yaklaşık 27 milyon dolara karşılık geldiğini belirtti.

Ekrem İmamoğlu, müfettiş raporunun 8 Mart 2021’de savcılığa gönderildiğini, Bakırköy Başsavcılığının ise 14 Ağustos 2024’te kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiğini söyledi.

VATAN’DAKİ ARAZİ

Üçüncü dosyada, Vatan Caddesi’nde lunapark olarak bilinen arazinin alım sürecini anlatan İmamoğlu, taşınmazın 2011’de Fatih Belediyesinden yaklaşık 13 milyon dolara alındığını, imar planı değişikliğinin ardından 2017’de İBB’ye 119 milyon dolara satıldığını öne sürdü. İmamoğlu, müfettişlerin değerleme çalışmasında 106 milyon doları aşan kamu zararı tespit ettiğini iddia etti.

DAVA BUGÜN SÜRECEK

İmamoğlu üç günde 18 saat savunma yaptı

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki bin yıl hapisle yargılandığı davada son üç günde toplam 18 saat savunma yaptı. Her gün 6 saat süren savunmaların bugünkü duruşma ile tamamlanması bekleniyor. İmamoğlu, davayla ilgili bazı ilginç rakamlar da verdi. İşte İmamoğlu’nun verdiği bu ilginç bilgiler:

SİDİK KOKAN YERDE

Tutuklananların 20’si belediye başkanı ve vekili. 1568 kişi gözaltına alındı. O 1568 kişi, dört gün o rezil yerde... Sidik kokan, tuvaletle iç içe, o kepaze yerde dört gün tutuldu. Ne yapıyor biliyor musunuz o dört gün tutulma? 5488 gün yapıyor. Ve burada yazıyor: 336 kişi tutuklandı. 90 bin gün hapis yattık bir buçuk iki senede, 90 bin gün! 250 yıl hapis yattık!

İYİ Partili Kavuncu geldi

-Duruşmaya İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu geldi. Kavuncu’yu gelenler alkışlanarak, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganı atıldı.

-Trabzonspor ve Milli takımda uzun yıllar top koşturan eski teknik direktör Lemi Çelik de Silivri’de duruşmayı takip etti.

Gazeteciler yine mesaideydi.

Gültekin için başsağlığı

-Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçilen Ayşe Ünlüce’yi de tebrik etti.

-YENİ Parti Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu’dan Silivri’ye duruşmayı takip etmeye geldi. Yeni Parti Milletvekilleri Evrim Rızvanoğlu ve Bülent Tezcan takip etti

-Ekrem İmamoğlu savunmasına hem selde yaşamını yitirenler hem de AKP’li Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin için başsağlığı dileyerek başladı.

593 öğrencinin hesabını hangi vicdan verecek?

Ekrem İmamoğlu, “Bir buçuk yıldır neden buradayım? Seçimi iptal ettiler, olmadı. Önce 13 bin 600 oy farkıyla kazandığım seçimi yeniledim ve 806 bin oy farkıyla kazandım. Beni sandıkta yenemediler, onun için buradayım” dedi.

Tutuklamanın çeyrek asırdır “bir silah gibi kullanıldığını” ifade eden İmamoğlu, “19 Mart sonrası 593 öğrenci gözaltına alındı, 238’i tutuklandı. 238 genç sınavlarına giremedi. Bunun hesabını hangi vicdan verecek” diye sordu.

Kaboğlu: Bu savunma çok dikkatle izlenmeli

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, İmamoğlu’nun yaptığı savunmaya ilişkin “Sayın İmamoğlu’nun savunmasının demokratik düzenimiz açısından ve anayasal amir hükümler bakımından dikkatle izlenmesi gereken bir savunma olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Kaboğlu şunları söyledi: “İmamoğlu eğer bir suç örgütü lideri olarak kabul ediliyorsa önce İmamoğlu’nun savunmasını alması gerekiyordu.”

‘Foncular içeri, başkanlar dışarı’ sloganı attılar

Salonun seyirci tarafında adım atacak yer kalmadı. “Cumhurbaşkanı İmamoğlu”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Özgür Türkiye, özgür İstanbul” ve “Foncular içeri başkanlar dışarı” sloganları atıldı.

Dervişoğlu: Davanın hakimlerinin yerinde olmak istemezdim

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ve Özgür Özel duruşma çıkışında kameraların karşısına geçti. Dervişoğlu yargılamanın 100’üncü gününde olduklarına dikkat çekti, İmamoğlu’nun tutukluluğunu gerektirecek bir isnat olmadığını söyledi. Dervişoğlu “Bu mahkemenin hakimlerinin ve savcılarının yerinde olmayı istemezdim” ifadelerini kullandı.