İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit ettiği iddiasıyla bir kez daha hakim karşısında çıktı.
İmamoğlu, "hedef gösterme" suçlamasından beraat ederken diğer iki suçlamadan hapis cezası aldı. İmamoğlu'na toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Tehdit ve hakaret suçlamalarına verilen ceza kararı oy çokluğuyla alındı.
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabı üzerinden savunmasının tam metnini paylaştı.
İmamoğlu, paylaşımına "Hakkımızda akşamdan sabaha davalar açsınlar. Cesaretimiz tamdır. Biz, hak yemedik. Allah'a şükür hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz" notunu düştü.
İmamoğlu, savunmanın tamamının yer aldığı linki de paylaştı.
Hakkımızda akşamdan sabaha davalar açsınlar. Cesaretimiz tamdır. Biz, hak yemedik. Allah'a şükür hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz.— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) July 16, 2025
Bugün Silivri’de yaptığım savunmanın tamamını web sayfamdan okuyabilirsiniz; https://t.co/gMi6oY3EMa pic.twitter.com/tIPz9HD6Gw