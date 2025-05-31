Tutuklanarak görevden alınan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Öyle karanlık bir tünele girdin ki çıkamıyorsun. Artık uyan, bir geriye çekil ve ülkeyi kendi ellerinle getirdiğin şu hale bak!Seni bu operasyonlara ikna edenler, içinden çıkamayacağın bir girdaba soktular." dedi.

İmamoğlu, "Yalan, dolan, fitne, fesat, tehdit, şantaj ne ararsan var. Panikle bomboş dosyalarını insanla doldurmanın telaşındalar. Uyduruk gerekçelerle şimdi de ilçe belediye başkanlarımızı alıyorsun. Ne yapacaksın? Nerede duracaksın? Sırayla 16 milyon İstanbulluyu hapse mi atacaksın?" ifadesini kullandı.

İmamoğlu şunları kaydetti:

Battıkça batıyorsunuz. Hukuk yerlerde, toplumsal huzur bozulmuş, siyaset durmuş, dış dünyadan bakınca itibardan eser kalmamış, en kötüsü ekonomi uçuruma doğru yuvarlanıyor.

Türk yargısının çok değerli üyeleri, siyasi partilerimizin ve sivil toplumumuzun kıymetli yöneticileri, iş dünyamızın liderleri, sendikalarımız, zaman sesimizi hep birlikte yükseltme zamanıdır.

Zaman bu haksız ve hukuksuz düzene hep birlikte “artık yeter” deme zamanıdır.