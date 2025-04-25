TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte 19 Mart'tan bu yana Merkez Bankası'nın rezervleri erimeye devam ediyor.

18 NİSAN HAFTASINDA 3 MİLYAR DOLAR DAHA AZALDI

18 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 702 milyon dolar azalışla 64 milyar 305 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 11 Nisan'da 68 milyar 7 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 770 milyon dolar artışla 79 milyar 482 milyon dolardan 82 milyar 252 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 18 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 931 milyon dolar azalışla 147 milyar 488 milyon dolardan 146 milyar 557 milyon dolara geriledi.

Net rezervler geçen yıl 14 Mart, brüt rezervler ise 28 Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

TCMB rezervleri Aralık 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):