İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dahil olduğu soruşturmada İmamoğlu ile birlikte danışmanı Murat Ongun, Necati Özkan gibi isimlerle görüşmesi suçlamaya konu edildi.

Tanık ifadesi üzerinden İmamoğlu ile birlikte çalışan kişilerin Beylikdüzü’nde bir AVM’de görüşmeler yaptığı iddia edildi. Fakat bu baz kaydı ve sinyaller 2 kilometre gibi çok geniş bir alanı kapsıyordu. Soruşturmada ifadelere giren avukatlar özellikle daraltılmış HTS uygulamasının neden yapılmadığını, bu kadar geniş bir alanda yapılan kayıtla yargılama yapılmasının bilimselliğe ve hukuka uygun olmadığını belirtti.

ÇARPICI İFADE TUTANAKLARDA

Soruşturma kapsamında tutuklananların avukatları, çarpıcı bir gerçeği sulh ceza hakimliğindeki ifadelerinde anlattı. Avukatlar, savcının kendilerine HTS kayıtlarının yetişmediğini söylediğini öne sürdü. Bu iddia, özellikle soruşturmanın detaylı olmadan, çabuk bir şekilde yapıldığını ve boşluklar olduğuna işaret eder nitelikte.

Mahkeme kayıtlarına da geçen ifadede bir avukat şunları söyledi:

“Savcı ile ifade sırasında görüştüğümüzde tanık ifadeleriyle dosyanın boş olduğunu, bunun için HTS ve MASAK raporu aldığını söylemiştir. Böylece buraya çağırabilmek için yeterli delil oluştuğunu beyan etmiştir. Gözaltına almak için yeterli şüpheye ancak bu şekilde ulaşılmıştır.

Bu şüphe tutuklamaya yeterli değildir. HTS kayıtlarının yetersiz olduğunu, 2 kilometrelik yarı çaplı bir HTS kaydı almanın bilimsel bir sonuç vermeyeceğini, bunun yerine doğrulanmış daha daraltılmış baz kayıtlarının neden toplanmadığını sorduğumuzda ‘yetişmemiş’ dedi. Neye yetişmemiş? Neye yetişmemiş anlamış değiliz. Bir siyasi yargılamanın parçası olduğumuzu düşünüyoruz.”

“İKAMETİM O TARİHLERDE BEYLİKDÜZÜ'NDE"

İmamoğlu özellikle tanık üzerinden Beylikdüzü’nde baz kaydı olmasına dair soruya “İkametim o tarihlerde Beylikdüzü’nde olduğu için oralarda baz vermem normaldir” diye yanıt verdi.

Soruşturmada baz kayıtlarıyla ilgili eleştirilen en önemli konulardan biri de İmamoğlu’nun yakın çalışma arkadaşları ve danışmanlarıyla telefon görüşmelerinin suç konusu gibi sunulmasıydı.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARIYLE GÖRÜŞMESİ SUÇ SAYILDI

Soruşturma evrakına göre İmamoğlu’nun 5 yıl içinde danışmanı Murat Ongun’la 521 defa, kampanya direktörü Necati Özkan’la 414 defa, 2 yıl içinde İPA Başkanı Buğra Gökçe ile 38 kere, Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas ile 11 defa görüştüğü aktarıldı.

İmamoğlu, ifadesinde bu konuya şöyle açıklık getirdi:

“Yukarıda ismi geçen şahıslar ya benim çalışma arkadaşlarım, ya tanıdıklarım ya da danışmanım olan kişilerdir. Muhtelif zaman diliminde yapmış olduğum bu görüşmeler gayet normaldir. Hiçbirinde içerik olarak bir suçun konusunu oluşturmamaktadır.”