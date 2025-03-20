İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı operasyona ilişkin yaptıkları sosyal medya paylaşımları nedeniyle 261 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı. Polis, soruşturma kapsamında 37 şüpheliyi gözaltına aldı.

Savcılık iki ayrı soruşturma yürütüyor. İmamoğlu ve şüpheliler birinci soruşturmada, “PKK ile ortak hareket etme” ve “PKK üyelerini işe yerleştirme”, ikinci soruşturmada ise yolsuzluk ve rüşvet almakla suçlanıyor.

İKİNCİ SORUŞTURMADA HEDEF SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI MI?

Öte yandan soruşturma kapsamında İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne el konulduğu açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin tepkisini dile getirenler hakkında ‘provokatif paylaşım’ gerekçesiyle soruşturma başlatılacağı iddiaları gündem olmuşken; savcılıktan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

İÇİŞLERİ BAKANI: 37 KİŞİ YAKALANDI

Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrası, bazı sosyal medya hesapları üzerinden; -“Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve -“Suç İşlemeye Tahrik” suçları çerçevesinde provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Bu paylaşımları yaptıkları değerlendirilen 62’si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlenmiştir.

-Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonrası 37 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

-Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinde gözaltı işlemlerinden sonra 20.03.2025 tarihi saat 06:00’a kadar bu konu ile ilgili toplam 18.647.269 paylaşım yapıldığı görülmüş, bu paylaşımların %66’sının isimli Hesap, %34’ünün Bot Hesap olduğu tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

BAŞSAVCILIK DA GECE SAATLERİNDE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün gece saatlerinde yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanlarla ilgili paylaşımlara yönelik şu ana kadar herhangi bir soruşturma açılmadığı bildirildi.

'HASSASİYETLE TAKİP EDİLİYOR'

Başsavcılıkça, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu soruşturmalara ilişkin şu ana kadar gözaltına alınanlara yönelik paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatılmadığı ancak 'provokatif' olabilecek, suç unsuru taşıyabilecek sosyal medya faaliyetlerinin hassasiyetle takip edildiği belirtildi.