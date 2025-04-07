Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'im "İmamoğlu'nun tutuklanacağından Trump'ın haberi vardı. 'Amerika'ya soruldu' açıklamalarına yanıt verdi.

Basın açıklaması yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmamoğlu'nun tutuklanması için Amerika'dan icazet alındığı iddialarına sert tepki gösterdi.

Muhabirlerin Özel'in sözleriyle ilgili sorusuna sinirlenen Tunç, şöyle konuştu:

"Arkadaşlar bu saçma sapan bir iddia! Yargı, Amerika Birleşik Devletleri'nden 'icazet' alarak işlem yapacak öyle mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yani tabii kimlerin nerelerden icazet aldığını, kimin bu ülkeyi ve bu ülkenin yargısını yabancılara nasıl şikayet ettiğini biliyoruz. Herhalde kendisini ifade etmeye çalışıyor. Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek, "Yalnız bırakıldık" diyen kendisi. Yargı, ne içeriden ne dışarıdan, hiç kimseden talimat almaz. Yabancılardan hiç almaz.

Demek ki bilinçaltında böyle bir şey var. Yargının yurtdışında, ABD'den talimat aldığına yönelik saçma sapan iddialarla meşgul olmayalım. Yargı bağımsızdır, tarafsızdır. Ve dosyaya göre, delillere göre karar verir. Ve bu kararları da ülkemiz içerisinde hukuki denetime sonuna kadar açıktır."