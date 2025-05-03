CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, Silivri’den SÖZCÜ’ye mektup yazdı.

EKREM İmamoğlu mektubunda şunları dile getirdi:

“SÖZCÜ TV ailesine ülkemizin zor günlerinde haber alma hürriyetine sunduğunuz katkısı saygıyla ve minnetle belirtmek istiyorum.

Ülkemizin siyasi ve demokrasi tarihi bu kıymetli katkılarınızı da yazacaktır...

Sizi Silivri’den takip ediyorum. Gazete ve televizyonda milletimize nefes aldıran ve bu zor zamanda geleceğe ümitle bakmalarını sağlayan çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”

İmamoğlu SÖZCÜ ailesine bu mektubu yazdı.

Buğra Gökce’nin mektubu ise şöyle:

“Sevgili SÖZCÜ TV ailesi. Sizleri büyük bir gurur ve heyecanla izliyoruz.

Cezaevi koşulları çok zor ve yıkıcı ancak sabırla, inançla, umutla ve heyecanla çalışmaya üretmeye, geleceğe hazırlanmaya ve bu güzel ve eşsiz ülkemiz için fikirler geliştirmeye devam ediyoruz.

Bundan da asla vazgeçmeyeceğiz. Sakın ha enseyi karartmayın diyoruz. Kıymetli SÖZCÜ gazetesi ve SÖZCÜ televizyonu bizim bu güç koşullarda en büyük dayanaklarımızdan birisi...

Sizlerle ayrı ayrı ve en önemlisi hep birlikte çok gurur duyuyorum. Sizi ve kıyletli izleyicilerimizi en sıcak duygular ile selamlıyor, saygılar sunuyorum.

Her şey çok çok güzel olacak. Siz asil Türk bayrakları ile donatın her yeri...”

İmamoğlu diplomasının ipta edilmesinin ardından 19 Mart’ta tutuklandı, 45 gündür hapiste. 23 Mart’ta tutuklanan Gökce ise cezaevinde 40 günü doldurdu.

Buğra Gökce

200’den fazla suç duyurusu

İmamoğlu, “masumiyet karinesine aykırı”, “suçlayıcı” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal eden” yorum, paylaşım ve yayınlarla ilgili, RTÜK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 200’ün üzerinde suç duyurusunda bulundu. Kurumlar ve kişilerden bazıları şöyle: A Haber, Akit TV ve internet sitesi, Sabah ve internet sitesi, TGRT TV, Ülke TV, Kanal 24 ile Cem Küçük, Abdulkadir Selvi, Gürkan Hacır, Ferhat Murat.

Konya’dan kibre haykıracağız

İmamoğlu, Erdoğan’a şöyle seslendi: “Sen ruhunu kibre teslim et, biz milletin kalbinde olacağız. Sen insanlara ‘telef oldunuz’ diyecek kadar kontrolünü kaybet, biz Anadolu irfanından, ahlakından besleneceğiz. Biz Hz. Mevlana’nın diyarı Konya’dan, bu kibre ve zorbalığa karşı sevgi diliyle haykıracağız.” Erdoğan önceki gün “Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li girdabında telef olup gidecek” demişti.