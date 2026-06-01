CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu, 68’i tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı davanın duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No’lu duruşma salonunda görülüyor.

Duruşma, saat 11.06’da tutuklu reklamcı Vedat Şahin’in savunmasıyla başladı. Şahin, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeyi daha önce geri çekmişti. Şahin’in savunmasınn ardından çapraz sorgusu ve avukat savunması da tamamlandı. Ardından duruşmaya bir saat ara verildi.

Aradan sonra salona getirile İmamoğlu, izleyici bölümüne dönerek bayram mesajı verdi ve istinafın CHP kurultayı hakkındaki “mutlak butlan” kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurban Bayramı’nı kutlayan İmamoğlu, “Bayramınız mübarek olsun. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bayramdan bugüne çok daha güçlüyüz. Sevgili arkadaşlar, çok yakında çok daha güzel günler gelecek; bunu bilin” dedi.

CHP Lideri Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da teşekkür eden İmamoğlu, “Tarihin görmediği en cesur kardeşlik ruhunu bana yaşatan Genel Başkanımız Özgür Özel’e teşekkür ediyorum. Tarihin en doğru tarafında duran Mansur Yavaş’a da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ASRIN EN BÜYÜK HUKUKSUZLUKLARINDAN BİRİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Türkiye’nin tarihi bir süreçten geçtiğini söyleyen İmamoğlu, yargılamaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sevgili kardeşlerim, çok tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bunu unutmayın. Asrın en büyük hukuksuzluklarının yaşandığı bir davayla karşı karşıyayız. Bu davada büyük mücadele veren masum arkadaşlarıma, belediye başkanlarıma, bürokratlarıma ve bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsinin dağ gibi yanındayım. Kimsenin masumiyetine laf söyletmem; söyleyenin karşısında da en dik duruşu ben gösteririm.”

“MİLLET AFFETMEYECEK”

İmamoğlu, “Bakın, devletin başındaki zihniyet gibi ‘Allah affetsin’ deyip milletimden özür dileyen kişiyi Allah’ın affetmesi için ben de dua ediyorum. Ama şunu bilin ki millet affetmeyecek” dedi.

“TARİHİN EN BÜYÜK YÜRÜYÜŞÜNÜ BAŞLATACAĞIZ”

Konuşmasının sonunda, çağrıda bulunan İmamoğlu, “Çocuklar, gençler, kadınlar; herkes hazır olsun. En büyük coşkuyla hazır olun. Milletimiz çok büyük bir yürüyüş başlatacak. Ruhumuz Kuvayı Milliye ruhudur. Yolumuzdaki en büyük karakter değişimdir. Bunu unutmayın” dedi.

İmamoğlu sözlerini, “Çocuklar, gençler, kadınlar ve halkımızla birlikte, büyüyerek ve çoğalarak tarihin en büyük yürüyüşünü başlatacağız” ifadeleriyle tamamladı.