İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ve 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından sahaya inen kamuoyu araştırma şirketlerinden ilk veriler gelmeye başladı.

HER ÜÇ KİŞİDEN İKİSİ ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Ser Araştırma, 24-27 Mart tarihleri arasında, 26 ilde 2 bin seçmen ile CATİ (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı, güven aralığı yüzde 95, hata payı ± yüzde 1,5 olarak belirlenen anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Katılımcılara, "Sizce 2025 yılında bir erken genel seçim olmalı mı?" sorusu yöneltilirken; "Evet" diyenlerin oranı yüzde 63,5 oldu.

"Hayır" diyenlerin oranı yüzde 33,2'de kalırken; "Fikrim Yok" diyenlerin oranı ise yüzde 3,3 oldu.

1 AYDA YÜZDE 5,7 ARTTI

Ser Araştırma'nın 26-28 Şubat tarihlerinde yaptığı erken seçim anketinde evet oyu verenlerin oranı yüzde 57,8 olurken, "hayır" diyenlerin oranı yüzde 35,8 idi.

Buna göre; son bir ay içerisinde erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 5,7 arttı.