Sanayi, yüksek enflasyon, kurdaki oynaklık, iç pazardaki durgunluk ve ihracat siparişlerindeki düşüşle birlikte krediye erişimdeki sıkıntılar nedeniyle durma noktasına geldi. Bu koşulların yarattığı baskı, konkordato başvurularını ve satılık fabrika ilanlarını artırırken sanayi sitelerinde de kiralık ve satılık ilanları çoğalmaya başladı. Elektrik tüketimindeki düşüşler de üretimdeki yavaşlamayı ortaya koyuyor.

Cumhuriyet'ten Şevval Aydoğan'ın haberine göre; İş dünyası, devletin acil destek ve düzenleme yapmaması halinde önümüzdeki aylarda çok sayıda fabrikanın kapanma riskiyle karşı karşıya kalacağına dikkat çekiyor.

SATILIK FABRİKALAR ARTIYOR

Sahibinden.com verilerine göre, İstanbul’da ikinci el satışta olan fabrika sayısı 257’ye ulaştı.

Bu sayıya mayısın ilk 10 gününde eklenen fabrika sayısı ise 24. İlanlara göre, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 4. bin 500 metrekare kapalı, 2.131 metrekare açık alana sahip, 26 yıllık üretim tesisi 185 milyon TL’ye satışa çıkarıldı.

Avcılar’da ise 30 yaşındaki, toplamda 14 bin 750 metrekare alana sahip bir fabrika 425 milyon TL’ye müşteri bekliyor.

İlanlardaki fabrikaların bazıları organize sanayi bölgelerinde, bazıları ise müstakil arsalar üzerinde veya yerleşim alanlarının içinde yer alıyor.

KONKORDATO PATLADI

Ekonomik baskı reel sektörde iflas sinyallerini artırıyor. Konkordato Takip platformuna göre, sadece nisan ayında 444 şirket koruma talebinde bulundu, bunların 10’u iflas etti. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 214’tü. 2024’ün ilk dört ayında konkordato başvurusunda bulunan şirket sayısı ise toplam 1727’ye ulaştı.

GAYRİMENKUL NAKDE ÇEVRİLİYOR

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, finansmana erişimde yaşanan zorluklara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Faizler çok yüksek. Bu da iş dünyasını, yatırımlarını ve gayrimenkullerini nakde çevirmeye zorluyor. Anadolu’da birçok sanayicinin fabrikasını satışa çıkardığını görüyoruz. Ancak bu eğilime rağmen çoğu zaman beklenen nakit elde edilemiyor.”

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise sanayicinin sıkıntısını şöyle özetledi:

“Maliyetlerimiz çok arttı. Bunu ihracat fiyatlarına yansıtamıyoruz. Kur baskısı da sürüyor. Fabrikamı kapatıyorum diyen olmadı ama herkes zorluklarını anlatıyor. Yeni yatırım şu ortamda mümkün değil.”