Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Daka’nın yaşamını yitiren babası Emir Daka için başsağlığı mesajı paylaştı.
İmamoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
- Tutsak tutulan kardeşlerimizden Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Daka’nın kıymetli babasını kaybettiğini öğrendim. Avukat görüşme bölümünde uzaktan kollarımı açıp ona bütün kardeşlik hislerimle sarıldım. Başımız sağolsun. Kıymetli babası Emir Daka’ya Allah rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun.