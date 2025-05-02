Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden Sözcü Televizyonu'na anlamlı mesajlar geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce, Sözcü Televizyonu'na mektup gönderdi.

Mesajları 'Haber Saati' programında Serap Belovacıklı aktardı.

Mesajında Sözcü TV'nin halkın haber alma hakkına sunduğu katkının önemine dikkat çeken Ekrem İmamoğlu, ifadeleri kullandı:

"*Sözcü TV ailesine ve ülkemizin zor günlerinde haber alma hürriyetlerine sunduğunuz katkıyı saygıyla ve minnetle belirtmek isterim. Ülkemizin siyasi ve demokrasi tarihi bu kıymetli katkıları yazacaktır.

*Sizi Silivri'den takip ediyorum. Gazete ve televizyonda milletimize nefes aldıran ve bu zor zamanda geleceğe ümitle bakmalarını sağlayan çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

İPA Başkanı Gökce mücadeleye devam edecekleri mesajını vererek şunları söyledi:

"*Sevgili Sözcü Televizyonu ailesi, sizleri burada büyük bir gurur ve heyecanla izliyoruz. Cezaevi koşulları çok zor, yıkıcı.

*Ama heyecanla çalışmayı, üretmeyi, geleceği hazırlamaya, bu güzel ve eşsiz ülkemiz için fikir geliştirmeye devam ediyoruz. Bundan da asla vazgeçmeyeceğiz. Sakın ha enseyi karartmayın!

*Kıymetli Sözcü Gazetesi ve Sözcü Televizyonu, bugün bu koşullarda bizim en büyük dayanaklarımızdan biri. Sizlerle ayrı ayrı ve en önemlisi hep birlikte gurur duyuyorum.

*Sizi ve kıymetli izleyicilerinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Her şey çok çok güzel olacak. Siz asil Türk bayraklarıyla donatın her yeri."