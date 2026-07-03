İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 59’u tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının 61’inci celsesine savunma takvimi nedeniyle çıkan tartışma damga vurdu. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş’in savunmalarının henüz alınmadığını hatırlatan İmamoğlu, 9 Temmuz hedefinin gerçekçi olmadığını söyledi. Mahkeme Başkanı ise “Biz heyet olarak değerlendirme yaptık. 9’una kadar biz bu işi tamamlayacağız” dedi.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Söz alan İmamoğlu, “Eğer 9 Temmuz konusunda bir seferberlik varsa, operasyon yapılacaksa bilelim de ona göre hareket edelim” dedi. Mahkeme Başkanı, “Bakın, salondan çıkartırım sizi” şekilde uyardı. İmamoğlu da “Ben çıkarım, çıkartmanıza gerek kalmaz” karşılığını verdi.

SALON BOŞALTILDI

Tartışmanın devam etmesi üzerine Mahkeme Başkanı, İmamoğlu’nun salondan çıkarılması için jandarmaya talimat verdi.

Bu sırada izleyici bölümünde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’a da tepki gösteren Başkan, “Milletvekili diye soytarılık yapamaz burada, alın dışarıya onu” dedi. Mahkeme Başkanı, Avukat Mehmet Can Seyhan ve İmamoğlu’nun avukatlarından Tora Pekin’in de dışarı çıkarılmasını söyledi. Salonun boşaltılmasını isteyen Mahkeme Başkanı, duruşmaya ara verdi.

80 yaşındaki Gülseren Çalık her duruşmada aynı yerde oturup savunmaları dinliyor.

Gülseren anne terk etmedi

İBB davasının 61’inci celsesinde, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında savunma takvimi nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından duruşma salonu büyük ölçüde boşaldı. Ancak salondan ayrılmayan isimlerden biri, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın 80 yaşındaki annesi Gülseren Çalık oldu. Tam 61 duruşmadır aynı sırada oturan Gülseren Çalık, birkaç gazeteci ve avukatla birlikte sessizce bekleyişini sürdürdü. Tek dileği, davanın bir an önce sonuçlanması. Gülseren Çalık rahatsızlıklarına rağmen cezaevinde tutulan oğlu için defalarca yetkililerden adalet talep etmişti.