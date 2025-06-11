Yaklaşık 2,5 aydır Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta yaptığı "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek.

Kamuoyunda "bilirkişi davası" olarak bilinen davanın duruşması Silivri'deki Marmara Cezaevi'ndeki duruşma salonlarından birinde yapılacak.

İMAMOĞLU'NDAN ÖNEMLİ KARAR

Ekrem İmamoğlu ve avukatlarının yarınki duruşmaya katılmama kararı aldığı öğrenildi.

İBB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, soruşturmalarda yaşanan hukuksuzlukları dile getirmesi nedeniyle açılan davanın yarınki ilk duruşması hukuka aykırı usullerle Silivri’ye alındığı için İmamoğlu ve avukatlarının duruşmaya katılmayacak.

ÖZGÜR ÇELİK: DURUŞMA YERİ 24 SAAT KALA DEĞİŞTİRİLDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kararın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Uzun süredir türlü hukuksuzluk yaşıyoruz" diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kişiye özel keyfi uygulamaların yeni örneği, Ekrem Başkanımızın 12 Haziran'da görülecek duruşma yerinin, 24 saat kala değiştirilmesi oldu.

Ekrem Başkanımız ve avukatlarının ortak kararı bu keyfi uygulamaya tepki olarak duruşmaya katılmamak olmuştur.

Bizler de bu kararın arkasında duracağız. Bu keyfiyeti meşrulaştırmamak adına duruşmaya katılmayacağız. Yarın Silivri'de yapılacak destek buluşması da bu kapsamda iptal edilmiştir."

OLAY

Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Turpun büyüğü heybede" ifadelerine yönelik 27 Ocak'ta basın toplantısı düzenlemişti.

İmamoğlu, Erdoğan'a seslenerek "Sizde böyle maharetli bilirkişiler oldukça, siz de binlerce bilirkişi arasından, nokta atış S. bilirkişisini bulan yargı mensupları oldukça, bir davanın öncesinde ya da yürüyen sürecin öncesinde, heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamaların hemen ardından İmamoğlu hakkında, söz konusu bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu'nun "yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

Duruşma, yarın saat 10.30'da, Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonlarından birinde görülecek.