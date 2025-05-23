İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mart ayında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki afiş ve pankartların toplatılmasını emretmişti.
Savcılık, geçtiğimiz günlerde İBB'ye yolladığı yeni talimatla İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılmasına yasak getirdi.
CHP'DEN YENİ HAMLE: İMAMOĞLU HER YERDE
CHP Gençlik Kolları, İmamoğlu’nun afişlerinin, videolarının ve sesinin İstanbul genelinde yasaklanmasının ardından İmamoğlu görseliyle t-shirt, bayrak, rozet, sticker’ın yer aldığı “İmamoğlu Her Yerde” kampanyası başlattı.
Kampanya açıklamasında, "Nereye baksalar bizi görecekler, milyonlarca Ekrem İmamoğlu var! İmamoğlu her yerde! Linkten baskılara ulaş, Sen de #İmamoğluHerYerde de!" denildi.