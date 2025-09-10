CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun istifasının yankıları sürerken dün akşam dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, dün akşam yaptığı açıklama ile CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

"AKP VE MHP ÜYELERİNDEN DESTEK VE DEĞER GÖRDÜM"

Kendi partisinden destek göremediğini belirten Gürzel açıklamasında “Tarafıma yöneltilen ağır iftiralar ve gerçek dışı suçlamalarla birlikte durumum artık katlanılamaz bir hale gelmiştir” diyerek şunları kaydetti:

“Buna rağmen sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim.”

KÖSELER'DEN YANIT

Tutuklanmasının ardından Beykoz Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Alaattin Köseler, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından açıklamada bulundu.

Köseler, sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, "Beykozlu, Beykozluyu asla satmaz. Bağımız güçlüdür. Duruşumuz ise bir ahlak meselesidir çünkü. Kumpası kuranların kirliliğini kullanmaya umarım kimse tenezzül etmez…" ifadesini kullandı.

AKP'YE GEÇECEK İDDİASI!

Gürzel’in istifası sonrası gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

Gürzel’in AKP’ye geçeceğini öne süren Burhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa etti. AK Parti’ye geçecek. Gürzel, Başkan Vekili sıfatıyla görevine devam edebilir ve başkan hukukuna tabidir. Mecliste CHP çoğunluğu bulunması bu durumu değiştirmemektedir. Özlem Vural Gürzel, Başkan Vekili olarak görevini sürdürecek."

İMAMOĞLU PAYLAŞIMI AKILLARA GELDİ

Gürzel Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımda; AKP'ye geçeceği iddialarının gündeme gelmesi üzerine tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafını paylaşarak "Yolumuz uzun" demiş ve paylaşımında kalp emojisine yer vermişti.

"UĞRAŞMAYA DEĞMEZ..."

Dost Beykoz'un aktardığına göre Gürzel, daha sonra Meclis Üyeleri’nin olduğu WhatsApp grubuna, “Bunlarla uğraşmaya değmez, cevap olarak Ekrem başkanımızla olan fotoğrafları paylaştık” demişti.