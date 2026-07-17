Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun dijital hesaplarına yeni kısıtlama getirildi.

EngelliWeb'in aktardığına göre İmamoğlu'nun yaklaşık 787 bin aboneye sahip Youtube kanalı ile 222 bin takipçili Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin (CAO) X hesabına erişim engeli getirildi.

Erişim engeli kararının "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Platformun aktardığına göre Youtube kanalı ile CAO hesabı, platformlar tarafından Türkiye'de henüz görünmez hale getirilmedi.

5 HESABI AYNI GEREKÇELERLE ERİŞİME ENGELLENMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımlarının yayımlandığı CAO'ya ait X hesapları (CBAdayOfisi, CBAdayOfisi1 ve CBAdayOfisi11), “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle daha önce dört ayrı kararla erişime kapatılmıştı.

Son olarak 12 Mart 2026’da Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımlarını yaptığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin X hesabı erişime engellenmişti.

Aynı gerekçeyle İmamoğlu’nun yaklaşık 9,7 milyon takipçiye sahip kişisel X hesabı da İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 24 Nisan 2025 tarihli kararı doğrultusunda erişime engellenmişti.