CHP'nin Yozgat mitinginde konuşan çiftçi Abdullah Ceylan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Turpun büyüğü heybede" sözlerine göndermede bulunarak, "Turp ile şalgam' ile devlet idare edilmez. Adalet ile hukuk ile idare edilir." dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bu ülkenin yediden yetmişe her bir vatandaşı, olanı biteni bütün çıplaklığıyla görüyor. Kimse bu yalanlara, iftiralara, fitnelere, kumpaslara pabuç bırakmaz.

Sen bu ülkenin köylüsünü, çiftçisini ne zannettin?

Bak da biraz feraset ve basiret öğren şu sözlerden: “Turp ile şalgam ile devlet idare edilmez.

Adalet ile hukuk ile idare edilir.”