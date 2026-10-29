Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı ve video paylaştı.

Videoda, dağlık bir arazide yürüyen Mustafa Kemal Atatürk'ü temsil eden bir karakter ile küçük bir çocuğun canlandırıldığı sahnelere yer verildi. Memleketin her yanının işgal altında olduğu ve Mustafa Kemal için idam kararı verildiği anlatıldı.

Çocuğun “Başarabilecek miyiz Paşam?” sorusunun ardından, Atatürk'ün şu sözleri canlandırıldı:

“Gidip Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez”

Paylaşım, “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!” mesajıyla tamamlandı.