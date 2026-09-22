Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin eleştiride bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de. Gitmeden önce ABD'nin isteğiyle bir jest daha yaptı. Komşumuz İran'ın, Türkiye'de 44 yıldır faaliyet gösteren bankasını kapattı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın geçen yıl da ABD'de bulunduğunu hatırlatan İmamoğlu, "Daha oradayken ABD menşeli bazı ürünlere 2018'den beri uygulanan ek vergiler kaldırıldı. Yıllar önce 1 milyar dolardan fazla bir bedeli ödeyerek talep ettiğimiz F35'ler ise hala verilmedi." değerlendirmesini yaptı.

"KAZANAN HEP ABD"

İmamoğlu, "Hal böyleyken, Türkiye ABD şirketi Boeing'ten 225 uçak alma sözü verdi. Kazanan hep ABD!" dedi.

İmamoğlu, "Bir yıldır uçaklarımız verilecek diye beklerken; jest üstüne jest yaptığınız dostunuz F35'leri Suudi Arabistan'a sattı." ifadesini kullandı.

"HİZMET ETMENİZ GEREKEN MR. TRUMP DEĞİL, 86 MİLYON YURTTAŞINIZDIR"

İmamoğlu, "Biz neden bu haldeyiz? Meşruiyetini millette değil başka ülke liderinde ararsan, itibarın uçak boyutu olduğunu zannedersen, işte böyle vermeden almaya alıştırırlar." dedi.

"Belki unuttunuz fakat, devletler arasında mütekabiliyet prensibi vardır." diyen İmamoğlu, "Hizmet etmeniz gereken Mr. Trump değil, 86 milyon yurttaşınızdır. Beklentimiz ve önceliğimiz ise Türkiye'nin güvenliğidir." ifadelerini kullandı.