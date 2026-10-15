Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İBB davası kapsamındaki savunmasının ikinci günü başladı.

İlk günkü savunmasını dün tamamlayan İmamoğlu, bugün saat 11.54 itibarıyla savunmasına devam ediyor.

İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 53’ü tutuklu 436 sanıklı davanın 99. günündeki duruşma, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde yapılıyor.

Duruşmayı izleyenler arasında Özgür Özel, İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu ve partililer bulunuyor. Özel’in salona girişi sırasında izleyicilerin bulunduğu bölümden “Özgür Başkan, özgür Türkiye” sesleri yükseldi.

İMAMOĞLU SALONA SLOGANLARLA KARŞILANDI

Tutuklu sanıklar saat 11.44’te salona getirildi. İmamoğlu’nun salona girmesiyle izleyiciler, “Cumhurbaşkanı İmamoğlu”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” ve “Türkiye'nin geleceği burada yazılıyor” sloganları attı.

İmamoğlu’nun yarın da öğlene kadar savunmasına devam etmesi, ardından çapraz sorgusunun yapılması ve avukatlarının söz alması bekleniyor.