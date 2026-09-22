Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde kişisel aracını makam aracı olarak kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "makam aracı" davasında ilk duruşma yapıldı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni yapılan salonda İmamoğlu'nun tutuklu yargılandığı İBB Davası'na katılan İmamoğlu, daha sonra Silivri'deki duruşma salonu binasına geçti.

Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki 4 numaralı duruşma salonunda görülen duruşmaya, İmamoğlu ile avukatları Kemal Polat ve Nusret Yılmaz katıldı.

Duruşmada hazır bulunan İmamoğlu ve avukatlarının savunmasının ardından verilen arada tutuksuz sanıklar Orhan Yılmaz, Ercan Doğan, Fatma Hoşgöz Açıkgöz, Bülent Arslaner, YENİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, Nuray Köker ve Selçuk Altun savunma yaptı.

Duruşmayı, YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve çok sayıda yurttaş takip etti.

Mahkeme, diğer 4 sanığın savunmalarının alınmasına karar vererek duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.

Duruşma çıkışında bir grup yurttaş, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı attı.

İDDİANAME

İmamoğlu'nun "makam aracı" davasında, İmamoğlu İnşaat'tan belediyeye bedelsiz tahsis edilen aracın, özel bir şirkete ait olduğu, belediye başkanının makam aracı olarak kullanıldığı, yakıt, lastik, bakım ve onarım giderlerinin belediye bütçesinden karşılandığı iddiasıyla İmamoğlu'nun "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, 122 bin 305 lira 70 kuruş kamu zararının oluştuğu öne sürülüyor.

İmamoğlu'nun tutuklu yargılandığı İBB Davası'nda tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve YENİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş da 12 sanık arasında yer alıyor.