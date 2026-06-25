TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, Muğla’nın Milas ilçesindeki ruhsatsız projede yapılacak villaları A Milli Takım futbolcularına hediye edeceğini açıklaması çevreciler ve bölge halkının tepkisini çekmişti.

Daha önce ÇED kararları ve ruhsatları mahkemeler tarafından üç kez iptal edilen proje, flamingoların yaşam alanı olan Bargilya Tuzla Sulak Alanı’nda yer alıyor.

Çevreciler ve meslek odaları, koruma altındaki bölgede binlerce konut, otel ve golf sahası yapılmasının doğa tahribatına yol açacağını belirterek, “Milli takım kılıfıyla rant projesi meşrulaştırılamaz” açıklamasında bulundu.

Arazi, uzun yıllar iş insanı Ali Ağaoğlu’nun lüks konut ve turizm projesiyle gündeme gelmişti. Flamingoların yaşam alanının tam dibine yapılacak villalar, doğal yaşamı yok edecekti.

‘MİLLİLER RANTIN KILIFI’

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Bodrum Gönüllüsü Mir Bahattin Demir ise projenin milli takım başarısı üzerinden meşrulaştırılmaya çalışıldığını savundu. Demir şu ifadeleri kullandı:

“197 kuş türüne ev sahipliği yapan Bargilya Tuzla Sulak Alanı’nda binlerce villa yapılmak isteniyor. Zaten ciddi bir su krizi var. Burada 30 bin kişilik yeni bir yerleşim oluşturulması doğaya büyük zarar verecek. Hacıosmanoğlu imar iznini almak için millileri kullanmaya çalışıyor.”

Hezimet gelince villa istemediler

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası play-off turu elemeleri öncesinde kupaya katılmaları halinde her bir futbolcuya Bodrum’da yapacağı villalardan vereceğini söylemişti. Oyuncular turnuvaya iki maçta gol atamadan veda edince işler değişti.

Eleştirilerden sıyrılmak için TFF başkanının vadettiği villaları kabul etmeme kararı aldı. Oyuncu grubunun kendi arasında anlaşmaya vardığı konuyu, turnuvada son oynayacakları ABD maçının ardından TFF başkanına bildirmeleri bekleniyor.