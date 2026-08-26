Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Akçapınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, merada kurutulmaya bırakılan üzüm sergilerini basan sahipsiz bir eşek hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Üreticilerin ihbarı üzerine duruma müdahale etmek için bölgeye giden Mahalle Muhtarı Ekrem Hayri Türk, felaketi yaşadı.

HASADI KURTARMAK İSTERKEN FELAKETİ YAŞADI

Çevredeki vatandaşların yaklaşmaya korktuğu sahipsiz eşek, kendisini uzaklaştırmaya çalışan muhtar Türk’e saldırdı. Bacağının 5 farklı yerinden ısırılan muhtar, yaşadığı acıya rağmen eşeği yakalamayı başardı. Yakaladığı hayvanı elektrikli bisikletinin arkasına bağlayarak kendi çiftliğine götüren Türk, bir süre sonra bacağındaki ağrı ve rahatsızlık nedeniyle Turgutlu Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede tedavisi yapılan muhtarın bacağına 5 dikiş atıldı ve önlem amacıyla kuduz aşısı uygulandı.

“EŞEK BABAMI BACAĞINDAN ISIRDI”

Babasına yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğunu belirten muhtarın oğlu Hüseyin Türk, “Üreticilerinin üzümlerini serdiği bir mera alanı var. Babama telefon geliyor. Bir eşeğin bütün sergileri dağıttığını söyleyerek yardım istiyorlar. Sahipsiz bir eşek olduğu için kimse yanına yaklaşamıyor. Babam da gidiyor. Yakalamaya çalıştığı eşek, babamı bacağından ısırmış. Sonrasında babam eşeği yakalayıp çiftliğe getiriyor ve bağlıyor. Eşek şu anda çiftlikte bağlı durumda. Çiftçi Malları Koruma ekibine haber verdik, gelip alacaklar. Tedavisi yapılan babam ise şu an görevinin başında" dedi.

Tedavisi tamamlanan Muhtar Ekrem Hayri Türk'ün görevine kaldığı yerden devam ettiği, yakalanan sahipsiz eşeğin ise Çiftçi Malları Koruma ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.