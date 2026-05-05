Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, enflasyonun halihazırda ivme kazandığını belirterek küresel ekonominin tehlike altında olduğunu söyledi.

Georgieva, Orta Doğu'daki savaşın 2027'ye sarkması ve petrol fiyatlarının 125 dolar civarına yükselmesi halinde dünya ekonomisinin rotasının tehlikeli bir yöne evrileceğini vurguladı.

Georgieva, savaşın devam etmesinin, IMF’nin çatışmanın kısa süreli olacağını varsayan "referans senaryosunu" imkansız kıldığını belirtti. Söz konusu iyimser senaryo, küresel büyümede yüzde 3,1’lik hafif bir yavaşlama ve fiyatlarda yüzde 4,4’lük sınırlı bir artış öngörüyordu.

"REFERANS SENARYO ARTIK GERİDEN KALDI"

Milken Enstitüsü tarafından düzenlenen konferansta konuşan Georgieva, "Geçen her günle birlikte bu iyimser senaryo dikiz aynasında giderek uzaklaşıyor" ifadelerini kullandı. Savaşın sürmesi petrol fiyatlarının varil başına 100 dolar ve üzerine çıkacağı tahmini ve artan enflasyonist baskıların IMF’nin "olumsuz senaryosunun" halihazırda yürürlüğe girdiği anlamına geldiğini söyledi.

Georgieva, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin şu an için çıpalanmış durumda olduğunu ve finansal koşulların henüz daralmadığını ancak savaşın uzaması halinde bu durumun değişebileceğini ifade etti:

"Eğer bu durum 2027’ye kadar devam ederse ve petrol fiyatları 125 dolar seviyelerine ulaşırsa, çok daha kötü bir sonuçla karşılaşmayı beklemeliyiz. Bu durumda enflasyonun tırmandığını ve kaçınılmaz olarak enflasyon beklentilerinin kontrolden çıkmaya başladığını göreceğiz."

BÜYÜME TAHMİNLERİ KARAMSAR

IMF, geçtiğimiz ay Orta Doğu'daki savaşın yarattığı devasa belirsizlik ortamında 2026 ve 2027 yılları için üç farklı küresel GSYH büyüme senaryosu yayımlamıştı: "Referans Tahmin", orta dereceli "Olumsuz Senaryo" ve çok daha kötü olan "Şiddetli Senaryo".

"Olumsuz senaryo" 2026 yılında küresel büyümenin yüzde 2,5'e gerilemesini ve manşet enflasyonun yüzde 5,4 olmasını öngörüyor. "Şiddetli senaryo"da ise büyümenin sadece yüzde 2’de kalması ve enflasyonun yüzde 5,8’e çıkması bekleniyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN DOLAYI YAŞANAN ARZ SORUNLARI

Aynı panelde konuşan Chevron Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mike Wirth, küresel ham petrol arzının yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle dünya genelinde fiziksel arz kıtlığının başlayacağını söyledi. Wirth, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle boğazın kapalı kalması durumunda, talebin arza göre ayarlanmasıyla birlikte ekonomilerin -başta Asya'da olmak üzere- daralmaya başlayacağını belirtti.

GIDA FİYATLARINDA YÜKSELİŞ YAKIN

Georgieva, IMF'nin çatışmanın tedarik zincirleri üzerindeki yavaş ilerleyen etkilerini yakından takip ettiğini ekledi. Gübre fiyatlarının halihazırda yüzde 30 ila yüzde 40 oranında pahalandığına dikkat çeken Georgieva, bu durumun gıda fiyatlarını yüzde 3 ile yüzde 6 arasında yukarı çekeceğini ifade etti.

Politika yapıcıların krizin birkaç ay içinde bitecekmiş gibi davranmalarından duyduğu endişeyi dile getiren Georgieva, tüketiciler ve işletmeler üzerindeki etkiyi azaltmaya yönelik teşviklerin petrol talebini yüksek tuttuğu konusunda uyardı:

"Yangına körükle gitmeyin. Bu salondaki herkes biliyor ki; eğer arzınız daralıyorsa, talebiniz de onu takip etmek zorundadır."