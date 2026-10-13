Uluslararası Para Fonu (IMF), makroekonomik öngörülerinde güncelleme yaptı. Kurum, yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda 2026 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme beklentisini yüzde 3'ten yüzde 3,1'e çıkardı. Türkiye için aynı yılın büyüme tahmini ise yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye indirildi.

"AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER GİDEREK ARTIYOR"

IMF raporunda, güçlü yapay zeka yatırımlarının ve Ortadoğu'daki savaşın dengeleyici etkisinin, devam eden enerji şokunun etkilerine rağmen bu yıl küresel büyümenin yüzde 3'ün üzerinde kalmasını sağlayacağı belirtildi. Ancak kurum, küresel ekonomi için aşağı yönlü risklerin giderek arttığına dikkat çekti. Ekonomik büyümeden yeterince pay alamayan ülkelerin sayısının da yükseldiği vurgulandı.

Bu ülkelerin artan borç yükleri karşısında daha hassas hale geldiği ifade edildi. IMF, 2027 yılına ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 3,4'te, Türkiye için ise yüzde 3,6'da sabit tuttu.

TÜRKİYE İÇİN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELTİLDİ

Rapor, Türkiye'ye ilişkin enflasyon öngörülerinde de değişiklik içeriyor. IMF, Türkiye'de enflasyonun 2026'da ortalama yüzde 31,2, 2027'de ise yüzde 26,5 olacağını tahmin etti. Kurum, Nisan ayında yayımladığı raporunda 2026 için ortalama yüzde 28,6, 2027 için ise ortalama yüzde 21,4 enflasyon öngörmüştü.