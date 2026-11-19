Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel enflasyondaki yükseliş karşısında birçok ekonomide faiz artışına ve daha sıkı para politikasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinde konuşan Georgieva, enerji arzındaki kesintilerin ve yapay zeka kaynaklı talep artışının fiyatlar üzerindeki baskıyı güçlendirdiğini belirtti. Georgieva, fiyat istikrarının sağlanması için birçok ülkenin para politikasını sıkılaştırması gerektiğini ifade etti. 2027'DE DE YÜZDE 4'ÜN ÜZERİNDE ENFLASYON BEKLENTİSİ IMF'nin tahminlerine göre küresel enflasyonun 2026 yılında yüzde 4,7 seviyesine ulaşması bekleniyor. Fon, 2027'de ise oranın yüzde 4,1'e gerileyeceğini öngörüyor. Georgieva, enerji arzında yaşanan aksaklıkların yanı sıra yapay zeka yatırımlarının oluşturduğu talebin de küresel ekonomide enflasyonist baskıları artırdığına dikkat çekti. DİJİTAL ALTYAPI YATIRIMLARINI HIZLANDIRMA ÇAĞRISI IMF Başkanı, ülkelerin dijital altyapılarını hızla geliştirmeleri gerektiğini de söyledi. Yapay zeka kaynaklı talep artışının küresel fiyatlar üzerindeki etkisine işaret eden Georgieva, dijital altyapı yatırımlarının hızlandırılması çağrısında bulundu.

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