Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekim 2026 Avrupa Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda Avrupa ekonomisinin art arda gelen şoklara rağmen büyümeyi sürdürdüğünü ancak büyüme hızının düşük ve ekonomik görünümün kırılgan olduğunu bildirdi. CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin Ekonomi, iş dünyası, piyasalar ile ilgili en güvenilir ve en detaylı haberlere en hızlı şekilde ulaşın. + Ekle

Yüksek enerji fiyatları, jeopolitik riskler, yüksek tarifeler, kuraklık, artan kamu harcamaları ve yükselen tahvil faizleri Avrupa ekonomisinin büyümesini baskılayan başlıca unsurlar arasında gösterildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

IMF, Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 2,7, 2027'de yüzde 3,6 ve 2028'de yüzde 4 büyümesini bekliyor.

Nisan 2026 tahminleriyle karşılaştırıldığında 2026 büyüme beklentisi 0,7 puan aşağı çekildi. Buna karşılık 2027 tahmini 0,1 puan, 2028 tahmini ise 0,2 puan yükseltildi.

Türkiye'de yıllık enflasyonun 2026'da yüzde 31,2, 2027'de yüzde 26,5 ve 2028'de yüzde 20,6 olması bekleniyor.

IMF, önceki tahminlerine kıyasla Türkiye'nin enflasyon beklentisini 2026 için 2,6 puan, 2027 için 5,1 puan ve 2028 için 3,6 puan artırdı.

Avrupa ekonomisinde büyüme sınırlı kalacak

IMF, Avrupa ekonomisinin 2026'da yüzde 1,5, 2027'de yüzde 1,6 ve 2028'de yüzde 1,7 büyüyeceğini öngörüyor.

Euro Bölgesi için büyüme tahminleri 2026'da yüzde 1,1, 2027'de yüzde 1,2 ve 2028'de yüzde 1,3 olarak açıklandı.

Raporda, Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinde enerji şoklarının ihracata dayalı büyüme modelini zorlaştırdığı ve bazı ülkelerde fiyat baskılarını artırdığı belirtildi.

IMF, Avrupa'nın yenilenebilir enerjiye yönelmesinin Ortadoğu'daki savaşın ekonomik etkilerini hafiflettiğini vurgularken düşük verimlilik, yetersiz ölçek ve inovasyon eksikliğinin orta vadeli büyümeyi sınırlamayı sürdürebileceği uyarısında bulundu.

Avrupa'da enflasyon baskısı sürebilir

IMF tahminlerine göre Avrupa genelinde yıllık enflasyonun 2026'da yüzde 5,8, 2027'de yüzde 5,1 ve 2028'de yüzde 4,1 olması bekleniyor.

Euro Bölgesi'nde ise enflasyonun aynı yıllarda sırasıyla yüzde 3,1, yüzde 2,8 ve yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Petrol fiyatları savaş döneminde görülen zirvelerin altında kalsa da doğal gaz ve rafine petrol ürünlerinin yüksek fiyatlarının enflasyonu bir süre daha hedeflerin üzerinde tutabileceği belirtildi.

IMF, bazı ülkelerde güçlü ücret artışları ve gevşek maliye politikalarının enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceğine dikkat çekti.

Raporda, gerektiğinde para politikasının daha fazla sıkılaştırılması ve genişleyici maliye politikalarından kaçınılması gerektiği ifade edildi.

Almanya'nın tahmini yükseldi, Fransa'nın düştü

IMF, Almanya'nın 2026 büyüme tahminini yüzde 0,8'den yüzde 1,3'e yükseltti. Fransa'nın büyüme beklentisi ise yüzde 0,9'dan yüzde 0,4'e indirildi.

2026'da İspanya ekonomisinin yüzde 2,5, İtalya'nın yüzde 0,8 ve İngiltere'nin yüzde 1,3 büyümesi bekleniyor.

Romanya'nın büyüme tahmini yüzde 0,7'den yüzde eksi 0,5'e düşürülürken Rusya için yüzde 0,9, Ukrayna için ise yüzde 1 büyüme öngörüldü.

IMF, Avrupa'nın ekonomik dayanıklılığını artırmak için inovasyonun desteklenmesi, AB tek pazarının tamamlanması, ürün piyasalarındaki engellerin azaltılması ve sermaye ile iş gücü hareketliliğinin artırılması çağrısında bulundu.