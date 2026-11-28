Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'de enflasyondaki düşüşü hızlandırmak için para politikasının yeterince sıkı kalması gerektiğini bildirdi. Fon, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülenden daha büyük ve daha erkene çekilmiş bir mali ayarlama önerdi.

IMF personelinin 4. Madde konsültasyonu kapsamında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından paylaşılan ön bulgularda, ekonomik büyümenin kademeli olarak toparlanmasının, enflasyonun ise yavaş bir hızla gerilemesinin beklendiği belirtildi.

ÇATIŞMA VE YATIRIM FONU STRESİNİN ETKİSİ

Fon, ekonomik istikrar programında önemli ilerlemeler kaydedilmesinin ardından Türkiye'nin 2026'da zorlu bir yıl geçirdiğini belirtti. Bu değerlendirmede, Orta Doğu'daki çatışmadan kaynaklanan büyük dış ticaret haddi şoku ile eylül ayında yaşanan yatırım fonu stresine işaret edildi.

Açıklamada, "Yetkililerin kararlı politika adımları, enerji fiyat şokunun enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamaya ve finansal istikrarı korumaya yardımcı oldu." ifadesi kullanıldı.

Zamanında alınan önlemlerin şokların atlatılmasına yardımcı olduğu belirtilirken, yaşanan gelişmelerin ekonomik büyüme, enflasyon ve tamponlar üzerinde olumsuz etkisi olduğu kaydedildi.

OVP'DE ÖNGÖRÜLENDEN DAHA BÜYÜK AYARLAMA ÖNERİSİ

IMF, dikkatle sıralanmış bir politika paketinin dezenflasyonu hızlandırabileceğini ve dış dengelenmeyi destekleyebileceğini bildirdi. Para politikasının, enflasyondaki düşüşü hızlandırmak ve beklentileri yeniden çıpalamak için yeterince sıkı kalmaya devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Zorlu makroekonomik ortamda mali disiplinin sürdürüldüğünü belirten Fon, gelecek dönemde önerdiği mali ayarlamanın hem gelir hem de harcama verimliliğindeki iyileştirmelerle desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

BANKALARIN SERMAYE TAMPONLARI AZALDI

IMF'nin değerlendirmesine göre bankacılık sistemi, art arda yaşanan şoklara rağmen dayanıklılığını korudu. Sermaye tamponları azalsa da yasal gerekliliklerin üzerinde kaldı.

Açıklamada, simülasyonların bankaların keskin faiz artışları veya döviz kuru oynaklığı dahil olumsuz makroekonomik şokları karşılayabileceğini gösterdiği bildirildi.

Değişen risklerin gözetimi ve dayanıklılığın güçlendirilmesi için kapsamlı bir politika yanıtı gerektiğini belirten Fon; bankacılık, yatırım fonları, sermaye piyasaları ve finansal güvenlik ağı alanlarında denetim ve şeffaflık gibi konularda adımlar atılması gerektiğine işaret etti.

REFORMLAR İSTİHDAMI VE REKABETİ DESTEKLEMELİ

IMF, yapısal reformların potansiyel büyümeyi artırabileceğini ve enflasyonu düşürmenin maliyetlerini hafifletebileceğini belirtti.

On İkinci Kalkınma Planı ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin teknolojik dönüşüm, eğitim, kayıt dışılığın azaltılması ve daha iyi bir yatırım ortamına vurgu yaptığı hatırlatıldı. Bu planlar üzerine inşa edilecek reformların istihdamı ve rekabeti teşvik edecek şekilde hayata geçirilmesi gerektiği kaydedildi.