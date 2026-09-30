Manisa'nın Akhisar ilçesinden 2016 yılında sökülerek Antalya'ya taşınan 800 ve 1200 yaşındaki iki zeytin ağacı, yeni yuvalarında da yaşamını sürdürüyor.

Zeytinpark'a dikilen asırlık ağaçlar, geçen 10 yılda Antalya'nın iklimine ve toprağına uyum sağlayarak düzenli ürün vermeye başladı.

ASIRLIK AĞAÇLAR YENİ YERLERİNE UYUM SAĞLADI

Antalya'nın önemli yeşil alanlarından Zeytinpark, yaklaşık 12 bin zeytin ağacının yanı sıra 800 ve 1200 yaşındaki iki anıt ağaca da ev sahipliği yapıyor.

Manisa'nın Zeytinliova beldesinde yol çalışmaları kapsamında kamulaştırılan arazide bulunan iki ağaç, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır'ın girişimiyle özel yöntemlerle köklerinden söküldü. 22 Şubat 2016'da tırla Antalya'ya getirilen ağaçlar, Zeytinpark'a dikildi.

Yeni ortamlarına kısa sürede uyum sağlayan iki ağaç, ilk yıllarda düşük miktarda ürün verdi. Mühendislerin gözetimindeki bakım çalışmalarıyla birlikte ağaçların verimi yıllar içinde artış gösterdi.

1200 YILLIK AĞAÇTAN 90 KİLOGRAM ÜRÜN BEKLENİYOR

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Çandır, bu yıl kent genelinde zeytin üretiminin yüksek olmasının beklendiğini belirterek yaklaşık 70 bin ton rekolte öngörüldüğünü söyledi.

Zeytinpark'ta Tavşan Yüreği, Memecik, Manzanilla ve Ayvalık başta olmak üzere farklı türlerde 12 bin zeytin ağacının bulunduğunu aktaran Çandır, bu yıl yaklaşık 7 ton zeytinyağı ve 3 ton sofralık zeytin üretimi hedeflediklerini ifade etti.

Asırlık iki ağacın taşınma sürecine ilişkin bilgi veren Çandır, ilk yıllarda sınırlı miktarda ürün alındığını, özel bakım ve mühendislik çalışmaları sayesinde verimin her yıl yükseldiğini söyledi.

1200 yıllık ağacın bu yıl daha fazla meyve verdiğini belirten Çandır, "Ağaç toprağa tutundu, şu anda daha fazla meyvesini alıyoruz. Bu yıl 80-90 kilogram ürün elde edeceğiz. Anıt ağaç olarak nitelendiriyoruz." dedi.

ZİYARETÇİLERİN DE İLGİ ODAĞI OLDU

800 ve 1200 yaşındaki iki ağaç, Zeytinpark'a gelen ziyaretçilerin de dikkatini çekiyor. Ağaçların her yıl daha fazla ürün vermesi için özel bakım çalışmaları sürdürülüyor.

Çandır, ağaçların kök sistemlerinin zaman içerisinde güçlendiğini belirterek, "Kök yapıları iyice oturdu. Mühendislerimizle, özel bakımlarla canlı tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Zeytinpark'ta yetiştirilen zeytinlerin yanı sıra iki anıt ağaçtan elde edilen ürünler de özenle hasat edilerek satışa sunuluyor.