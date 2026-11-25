Balıkesir'de yaşadığı yıllarda zeytin ağaçlarına hayran kalan Neslihan Yüzgeç, memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine döndükten sonra bu sevgisini bahçesine taşıdı. Eşinin başlangıçta karşı çıktığı girişim için 150 fidan diken Yüzgeç, 9 yılın sonunda 2 ton zeytin hasat etti.

150 FİDANLA BAŞLAYAN DENEME BAŞARIYA ULAŞTI

Eşi Asım Yüzgeç'in işi nedeniyle farklı şehirlerde yaşayan Neslihan Yüzgeç, 2013 yılında Balıkesir'e yerleşti. Yaklaşık 4 yıl burada kalan Yüzgeç, 2017'de Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Çiğdemlik köyüne döndü. Balıkesir'e ve zeytin bahçelerine duyduğu özlemi gidermek isteyen Yüzgeç, Aydın'ın Didim ilçesinden getirttiği 150 zeytin fidanını bahçesine dikti.

Başlangıçta bölgenin iklim koşullarında zeytin yetişmeyeceğini düşünen eşi de zamanla bu fikre destek verdi. Aradan geçen 9 yılın ardından çift, bu yıl bahçelerinden 2 ton zeytin topladı.

Yetiştirdiği zeytinlerle Balıkesir özlemini giderdiğini söyleyen Yüzgeç, "Zeytinciliği seviyorum, Balıkesir özlemiyle oradaki doğal yaşamı sürdürmeye çalışıyorum. Emek verince oluyormuş, emeğinin karşılığını almak güzel. Zeytinlerimiz çok güzel. Balıkesir'i burada yaşıyoruz." dedi.

BÖLGEDE YENİ BİR ÜRETİM ALANI OLABİLİR

Baskil İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Adnan Canbay, Karakaya Baraj Gölü çevresindeki köylerin mikroklima özelliği taşıdığını belirtti. İlçede kayısı ve badem üretiminin yaygın olduğunu aktaran Canbay, ağaç başına 15-20 kilogram verime ulaşılabilen zeytinin de çiftçiler için alternatif ürün olabileceğini ifade etti.

Canbay, bölgedeki üreticilere zeytin yetiştiriciliği konusunda destek ve bilgi verebileceklerini söyledi.