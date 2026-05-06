Çöl dağlarının ortasında 2,7 kilometre uzunluğunda devasa bir tatlı su gölü ve kayak merkezi oluşturmayı hedefleyen proje kapsamında yüklenici firma ile NEOM yönetimi arasındaki sözleşme feshedildi.

Kurak kayalıklar arasında lüks oteller ve su sporları merkezi kurmayı amaçlayan proje, teknik olarak "sınırda mühendislik" uygulamalarıyla dikkat çekiyordu. Toplam 4,7 milyar dolarlık bütçeyle duyurulan yapay göl ve baraj sisteminin yüzde 30'luk kısmının tamamlandığı bildirildi. Ancak NEOM yönetiminin "kolay fesih" maddesini devreye sokmasıyla, 3,2 milyar dolar bakiye tutarındaki iş durduruldu.

ÜÇ BARAJLA SU HAPSEDİLECEKTİ

Proje, vadinin önüne inşa edilecek üç farklı bariyerle suyun kontrol altında tutulmasını hedefliyordu. İki beton baraj ve bir kaya dolgu barajından oluşan kombinasyon, zorlu arazide su aynası oluşturmak için tasarlandı. "Güçlendirilmiş beton" (RCC) yöntemiyle hızlandırılması planlanan inşaatta, her hafta yaklaşık 90.000 metreküp kaya çıkarılarak devasa bir rezervuar oluşturulmaya çalışılıyordu.

OLİMPİYAT ERTELEMESİ ETLİKİ OLDU

Troyena'nın temel motivasyon kaynaklarından biri olan 2029 Asya Kış Oyunları'nın Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi tarafından ertelenmesi, proje takviminde belirsizliklere yol açtı. Çölde kış sporları yapmanın fizibilitesi ve buharlaşma riski gibi çevresel faktörler üzerine gelen eleştiriler, krallığın "2030 Vizyonu" kapsamındaki harcamaları gözden geçirme kararıyla birleşti.

OTEL DEVLERİ İLE İMZALANAN ANLAŞMALAR BELİRSİZ

Projenin merkezinde yer alan göl çevresinde Marriott International, W Hotels, JW Marriott ve Anantara gibi küresel lüks marka zincirleri için otel inşaatları planlanmıştı. 2026 sonlarında açılması hedeflenen ve "Lake Village" olarak adlandırılan bölgedeki binlerce odalık tesisin, göl inşaatının askıya alınmasıyla birlikte akıbeti belirsiz hale geldi.