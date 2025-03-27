Beşiktaş’ın golcüsü Immobile ülkesine önemli açıklamalarda bulundu. Radio TV Serie A'ya konuşan tecrübeli golcü, Lazio'dan ayrılık süreci hakkında, "Son dönemde ailemle birlikte Lazio’dan ayrılmayı düşünmeye başlamıştık. Çünkü her şeyin bir başlangıcı ve sonu var. Lazio yeni bir jenerasyon oluşturmak istiyordu. Sekiz yıl boyunca orada oynadım. Inzaghi ve benimle birlikte Lazio tarihine geçen birçok oyuncu takımdan ayrıldı. Taraftarların üzülmesini anlıyorum, ben de aynı şekilde hissettim. En çok üzüldüğüm şey ise veda edememekti. Onlarla vedalaşıp bir tur atmak isterdim ama hayat her zaman istediğimizi vermiyor." dedi.

Tecrübeli golcünün konuşmasından satır başları şu şekilde:

‘ARABİSTAN’DAN TEKLİFLER ALDIM’

"Tamamen sportif bir karar verdim. Suudi Arabistan’dan da teklifler aldım ama ilgilenmedim. Kendimi hâlâ çok iyi hissediyorum, iki antrenman yapıyorum, genç oyuncuların fiziksel verilerini takip ediyorum, onlardan geri kalmamak için çalışıyorum. Hala bu spora katkı sağlamak istiyorum."

AYRILIK SİNYALİ

"Zihinsel olarak hala iyiyim ve oynamak istiyorum. Rekor kırdığım, parladığım bir lige dönmek harika olurdu. Türkiye’den sonra futbolu bırakacağım kesin değil, aksine çok iyi bir final yapmak için çalışıyorum."