Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, bu sezon ilk kez Galatasaray ile oynanan derbide tercih ettiği santrforsuz sistemi, Fenerbahçe’ye karşı da kullanabilir. Hatay maçında hat-trick yapmasına rağmen Ciro Immobile’nin kulübeye çekilebileceği bildirildi.

Solskjaer, Fenerbahçe’nin ağır savunmasına karşı hızlı hücumcuları, özellikle de Rafa Silva’yı tek başına kullanabilir. Norveçli antrenör, bir hafta boyuncu yapacağı taktik çalışmaların ardından Rafa Silva’lı 4-6-0 ile Ciro Immobile’li sistem arasında karar verecek.

EMİRHAN'DAN SAĞLIKLI HABER

Hatay maçında ağrı hissederek oyundan çıkan Emirhan Topçu’nun F.Bahçe maçında oynamasına engel bir sağlık sorunu yok. İğnelerle sahaya çıkarak fedakârlık yapan genç stoperin durumu iyi. Takımla çalışmalarda yer alan Emirhan cumartesi günü ilk 11’de yerini alacak.